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Қоғам

"Қазгидромет" Алматы мен тағы бір қала тұрғындарына ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2026 09:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 7 қарашада Қазақстанның бірнеше қаласында ауа ластануының жоғары деңгейі байқалуы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" мәліметінше, 2026 жылғы 7 қарашада Алматы мен Талдықорған қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – желсіздік, әлсіз жел, тұман, инверсия сияқты қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың үйлесуі.

Мұндай жағдайлар атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал етеді.

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