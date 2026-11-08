Жер бетінде магниттік дауыл жүріп жатыр
Сурет: РФ ҒЗИ Күн астрономиясының зертханасы
Жер бетінде Kp5+ деңгейіндегі магниттік дауыл тіркелді. Оған өткен түні планетамыз енген Күндегі короналық шұңқырдан плазманың атқылауы түрткі екені айтылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресейдің Күн астрономиясы зертханасының мәліметінше, соңғы тәулік ішінде Жер маңындағы Күн желі шамамен 300-ден 700 шақырымға дейінгі жылдамдықта ұйытқыған. Соған қарамастан, магнитосфера біраз уақыт салыстырмалы түрде тұрақты болған, алайда соңында дауыл басталды.
Қазір полярлық шұғыланың жылдам күшейіп жатқаны байқалады. Ауа райы ашық болған жағдайда Ресейдің солтүстік-батысында алғашқы әлсіз жарқылдар көрінуі мүмкін.
Бұған дейін Жер бетінде магниттік дауыл 8-9 қыркүйекте тіркелген.
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