#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
447.14
499.54
5.46
Қоғам

Жер бетінде магниттік дауыл жүріп жатыр

Магниттік дауыл, Жер, Күн, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2026 09:30 Сурет: РФ ҒЗИ Күн астрономиясының зертханасы
Жер бетінде Kp5+ деңгейіндегі магниттік дауыл тіркелді. Оған өткен түні планетамыз енген Күндегі короналық шұңқырдан плазманың атқылауы түрткі екені айтылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресейдің Күн астрономиясы зертханасының мәліметінше, соңғы тәулік ішінде Жер маңындағы Күн желі шамамен 300-ден 700 шақырымға дейінгі жылдамдықта ұйытқыған. Соған қарамастан, магнитосфера біраз уақыт салыстырмалы түрде тұрақты болған, алайда соңында дауыл басталды.

Қазір полярлық шұғыланың жылдам күшейіп жатқаны байқалады. Ауа райы ашық болған жағдайда Ресейдің солтүстік-батысында алғашқы әлсіз жарқылдар көрінуі мүмкін.

Бұған дейін Жер бетінде магниттік дауыл 8-9 қыркүйекте тіркелген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Жер бетінде магниттік дауыл басталды
14:51, 03 қаңтар 2026
Жер бетінде магниттік дауыл басталды
Жер, магнитті дауыл, 4 шілде, Қазақстан
15:33, 04 шілде 2026
Жер бетінде қатты магниттік дауыл жүріп жатыр
Жер бетінде кезекті магниттік дауыл басталды
14:52, 18 сәуір 2026
Жер бетінде кезекті магниттік дауыл басталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Нурхан Жумагазы кушает за столом
13:38, Бүгін
Боец из Казахстана Нурхан Жумагазы нокаутом одержал победу в топ-лиге в Японии
Жаслан Жумашев на презентации
12:54, Бүгін
Результативный хавбек "Тобыла" Жаслан Жумашев может покинуть команду
Михаил Шайдоров исполняет элемент на ОИ
12:15, Бүгін
Михаил Шайдоров остался без медали по итогам ISU Figure Skating Grand Prix в Китае
Брифинг в КФФ
11:49, Бүгін
Работники и подрядчики Ассоциации футзала обратились к КФФ из-за долгов – Козачков
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: