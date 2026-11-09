#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
447.14
499.54
5.46
Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев Азия ойындары мен Азия параойындарында өнер көрсеткен спортшыларды марапаттады

Мемлекет басшысының Жарлығымен XX жазғы Азия ойындарындағы және V Азия параойындарындағы жоғары спорттық жетістіктері үшін марапаталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 14:20 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен XX жазғы Азия ойындары мен V Азия параойындарындағы жоғары спорттық жетістіктері үшін 19 спортшы мемлекеттік наградаға ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының Жарлығымен XX жазғы Азия ойындарындағы және V Азия параойындарындағы жоғары спорттық жетістіктері үшін марапаталды:

"Парасат" орденімен

  • Берульцева Софья Полихроновна – каратэден алтын медаль иегері, Астана қаласы;

"Құрмет" орденімен

  • Луценко Алексей Александрович – шосседегі велоспорттан жекелей жарыстың және топтық жарыстың екі алтын медаль иегері, Астана қаласы
  • Проходов Кирилл Дмитриевич – семсерлесуден командалық жарыстың алтын медаль иегері, Астана қаласы
  • Сертай Ерлік Асқарұлы – семсерлесуден командалық жарыстың алтын медаль иегері, Астана қаласы
  • Чернухин Иван Сергеевич – академиялық есуден жұптық жарыстың алтын медаль иегері, Астана қаласы
  • Яковлев Владислав Павлович – академиялық есуден жұптық жарыстың алтын медаль иегері, Астана қаласы;

"Ерен еңбегі үшін" медалімен

  • Биғабыл Жоламан Қуанышбекұлы – каратэден алтын медаль иегері, Астана қаласы
  • Бүркіталин Еркінғали Аманғалиұлы – аралас жауынгерлік жекпе-жектің алтын медаль иегері, Ақтөбе қаласы
  • Ермұханбет Наиль Мадьярұлы – паравелоспорттан ерлер арасындағы жекелей уақытқа жарыстың және тас жолдағы жарыстың екі алтын медаль иегері, Астана қаласы
  • Калаус Анастасия Андреевна – паравелоспорттан әйелдер арасындағы жекелей уақытқа жарыстың және тас жолдағы жарыстың екі алтын медаль иегері, Астана қаласы
  • Кенжебек Диас Ерболатұлы – паражүзуден алтын медаль иегері, Астана қаласы
  • Құлмырза Бексұлтан Нұрланұлы – парадзюдодан алтын медаль иегері, Астана қаласы
  • Нұрмаханұлы Ибрагим – парадзюдодан алтын медаль иегері, Астана қаласы
  • Сейілбекова Ақтолқын Елтайқызы – парадзюдодан алтын медаль иегері, Астана қаласы
  • Сұлтанова Рината Станиславовна – шосседегі велоспорттан әйелдер арасындағы 24 км жекелей жарыстың алтын медаль иегері, Астана қаласы
  • Тоқсанбаева Ясмина Тұрсынқызы – жеңіл атлетикадан марафондық қашықтыққа жүгіруге қатысушы, Астана қаласы
  • Тілеулес Тамирлан Мұхтарұлы – таеквондодан алтын медаль иегері, Алматы қаласы
  • Шарлаимов Вадим Вадимович – семсерлесуден командалық жарыстың алтын медаль иегері, Астана қаласы
  • Шынбаев Қадырбек Айбекұлы – аралас жауынгерлік жекпе-жектің алтын медаль иегері, Ақтөбе қаласы;

9 қарашада Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Азия ойындары мен Азия параойындарының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін марапаттау рәсімінде спортшыларды жарқын жеңістерімен құттықтады.

Президенттің айтуынша, мемлекет спортты дамытуға ұдайы көңіл бөліп келеді. Соңғы бес жылда елімізде осы салаға 616 млрд теңгеден астам қаржы бағытталды. Тоқаев атқарылған жұмыстың нәтижесі көріне бастағанын атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Марапаттау, Қасым-Жомарт Тоқаев, XXXIII жазғы Олимпиада ойындары, спортшылар, бапкерлер
19:04, 14 тамыз 2024
XXXIII жазғы Олимпиада ойындары: Тоқаев Ұлттық құраманың бір топ спортшысы мен бапкерлерін марапаттады
Бүгін, 2025 жылғы 24 сәуірде Астанада Қазақстан халқы Ассамблеясының кезекті ХХХІV сессиясы өтті. Оған Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қатысты.
15:53, 24 сәуір 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар қазақстандықтарды марапаттады
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияда өткен ХХ жазғы Азия ойындары мен V Азия пара ойындарының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін марапаттау рәсіміне қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
13:41, Бүгін
Тоқаев Азия ойындарының жүлдегерлеріне: Мен әрбір жеңісті нағыз патриотизмнің айқын көрінісі деп санаймын
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Виктор Мозес на тренировке &quot;Кайсара&quot;
16:15, Бүгін
Виктор Мозес уйдёт из "Кайсара" после вылета команды в Первую лигу
Кори Гауфф отбивает мяч на &quot;Уимблдоне&quot;
15:49, Бүгін
Гауфф высказалась о конфликте Андреевой и Пегулы на тренировке в Индиан-Уэллсе
Александр Мартынович бежит с мячом
15:24, Бүгін
"Кайрат" объявил о начале продаж билетов на матч Лиги конференций против "Мьёльбю"
Токаев и спортсмены на общем фото
14:49, Бүгін
Какие награды и кому вручил Токаев на встрече с ведущими казахстанскими спортсменами
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: