#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
447.14
499.54
5.46
Қоғам

Табысы жоғары отбасыларға берілетін барлық әлеуметтік төлем тоқтатыла ма? Еңбек министрлігі жауап берді

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 15:11 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі табысы жоғары отбасыларға берілетін барлық әлеуметтік төлем тоқтатылады деген ақпараттың рас-өтірігін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрліктің мәліметінше, бұл ақпарат шындыққа сәйкес келмейді.

"Барлық төлемді автоматты түрде тоқтату көзделіп отырған жоқ. Атаулылық қағидатын әлеуметтік қолдаудың жекелеген түрлеріне қолдану қарастырылған. Әрбір қолдау шарасын ұсыну шарттары заңнамаға сәйкес жеке белгіленеді. Сондықтан нақты бір төлемді алуға құқық бар-жоғын анықтағанда, сол төлемнің мақсаты мен белгіленген талаптарды ескеру қажет", – деп түсіндірді Еңбек министрлігі.

Министрлік әлеуметтік қолдаудың жекелеген түрлеріне қатысты атаулылық қағидатын кезең-кезеңімен енгізу көзделгенін де еске салды.

Мемлекеттік әлеуметтік қолдау көрсетудің жаңа тәсілдері 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданылады. Негізгі өзгерістердің бірі – жекелеген мемлекеттік жәрдемақыларды тағайындау кезінде отбасының әлеуметтік әл-ауқат деңгейін бағалау.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Табысы төмен отбасыларға 432 500 теңге біржолғы төлем берілетіні рас па
19:21, 26 ақпан 2026
Табысы төмен отбасыларға 432 500 теңге біржолғы төлем берілетіні рас па
«Жастар» бағдарламасы бойынша әлеуметтік көмек тағайындау туралы таратылған ақпарат шындыққа жанаспайды
10:11, 28 қараша 2023
Қазақстандықтарға жаңа әлеуметтік көмек: Еңбек министрлігі ақпараттық хабарламаға жауап берді
Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
09:14, 13 қазан 2026
Еңбек министрлігі қазақстандықтар қандай табыс деңгейінде ауқатты саналатынын түсіндірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Виктор Мозес на тренировке &quot;Кайсара&quot;
16:15, Бүгін
Виктор Мозес уйдёт из "Кайсара" после вылета команды в Первую лигу
Кори Гауфф отбивает мяч на &quot;Уимблдоне&quot;
15:49, Бүгін
Гауфф высказалась о конфликте Андреевой и Пегулы на тренировке в Индиан-Уэллсе
Александр Мартынович бежит с мячом
15:24, Бүгін
"Кайрат" объявил о начале продаж билетов на матч Лиги конференций против "Мьёльбю"
Токаев и спортсмены на общем фото
14:49, Бүгін
Какие награды и кому вручил Токаев на встрече с ведущими казахстанскими спортсменами
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: