#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
448.98
502.45
5.45
Қоғам

Тоқаев Конституцияда ел егемендігі мен жер тұтастығын қорғау басты міндет ретінде бекітілгенін айтты

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 19:23 Фото: akorda.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Конституцияда мемлекеттің егемендігі мен тәуелсіздігін, сондай-ақ жерінің тұтастығын қорғау қастерлі міндет ретінде танылғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның өркениетті әрі озық ойлы ұлт ретінде біртұтас қоғам болып өрлеу дәуіріне қадам басқанын айтты.

Оның сөзінше, елдің тұрпаты мен халықтың болмыс-бітімін айқындайтын қастерлі құжат – Конституция қабылданды. Берекелі бірліктің арқасында ауқымды реформалар сапалы жүзеге асып, мемлекеттің басқару жүйесі толықтай жаңғырды.

Атап айтқанда, бір палаталы заң шығарушы орган – Құрылтай өз жұмысын бастады, ал еліміздің ең жоғары консультативтік мекемесі – Қазақстан Халық Кеңесі құрылды.

"Ең маңызды мәселе – Конституциямызға сәйкес азаматтарымыздың заңды құқықтары мен бостандықтары мызғымас сипатқа ие болды, егемендігіміз бен тәуелсіздігімізді және жеріміздің тұтастығын қорғау қастерлі міндет деп танылды. Қазақстан бүкіл әлемге зайырлы, демократиялық мемлекет ретінде мойындалды", – деді Мемлекет басшысы.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
14:34, 12 наурыз 2026
Өзім де Мемлекет басшысы ретінде жаңа Конституция жобасының мәтінін жазуға тікелей атсалыстым – Тоқаев
Қасым-Жомарт Тоқаев, құттықтау, Халықаралық балаларды қорғау күні
09:00, 01 маусым 2024
Тоқаев ел азаматтарын Халықаралық балаларды қорғау күнімен құттықтады
Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының саммитінде түркі әлемінің бірлігі туралы айтты
14:20, 30 қазан 2026
Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымының саммитінде түркі әлемінің бірлігі туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: КХЛ
20:05, Бүгін
Экс-тренер сборной Казахстана Тамбиев отстранён от работы в московском "Динамо"
Фото: UFC
19:31, Бүгін
Экс-чемпион UFC Вайдман заменит Ковингтона в схватке с Чимаевым
Фото: Федерация бокса Тюменской области
19:03, Бүгін
Эническая казашка Молдажанова одержала победу нокаутом на боксёрском турнире в США
Фото: WTA
18:32, Бүгін
Вторая ракетка мира Арина Соболенко прекратила сотрудничество с тренером Мирным
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: