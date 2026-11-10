Қазақстан экономикасы 10 айда 4,5%-ға өсті
Ұлттық статистика бюросының алдын ала дерегіне сүйенсек, биылғы қаңтар–қазан айларында Қазақстанның жалпы ішкі өнімі (ЖІӨ) нақты мәнде 4,5%-ға өсті. Экономиканың өсу қарқыны алғашқы тоғыз айдағы көрсеткішпен салыстырғанда 0,3 пайыздық тармаққа жеделдеді.
Экономикалық өсуге негізінен шикізаттық емес сектор үлес қосты. Ол алдын ала бағалау бойынша 5,6%-ға өскен.
Өнеркәсіптік өндіріс көлемі 3,5%-ға өсті.
Бұл ретте өңдеуші сектордың өсу қарқыны тоғыз айда 8,6%-дан ағымдағы жылғы он айда 9,3%-ға дейін артты.
Өңдеу секторындағы ең жоғары өсу қарқыны машина жасауда (22,2%), фармацевтикада (50,9%), дайын металл бұйымдарын өндіруде (30,4%), химия өнеркәсібінде (21,9%), резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіруде (18,1%), тамақ өнімдерінде (13%), құрылыс материалдарында (5,4%)байқалады.
Құрылыста өсім 13,1%, көлікте және қоймада 7,5%, саудада 6,2%, ауыл шаруашылығында 5,2%, байланыста 4,9% болды.
2026 жылғы 25 қазанда экономист Андрей Чеботарёв экономикалық өсімнің әсері неліктен бірден сезілмейтінін түсіндірді.