Шымкенттік спортшы Софья Берульцева "Парасат" орденімен марапатталды
Спортшы Жапонияда өткен XX жазғы Азия ойындарында алтын медаль жеңіп алып, Азиаданың екі дүркін чемпионы атанды. Ол бұған дейін Токио Олимпиадасында қола жүлдеге қол жеткізген.
"Бұл жетістіктің артында үлкен еңбек пен тер жатыр. Мен 6 жасымнан спортпен айналысамын. 20 жыл ішінде қаншама жарақат, қаншама жаттығу болды. Қазір елімізде жаңа спорт базалары салынып жатыр. Президентпен кездесу біз үшін ерекше маңызды", – дейді Софья Берульцева.
Софья Берульцева халықаралық жарыстарда Қазақстанның атынан өнер көрсетіп, ел қоржынына ауқымды жүлделер салып келеді. Оның Олимпиада мен Азия ойындарындағы нәтижелері отандық спорттың халықаралық аренадағы орнын айқындай түседі.
Спортшының айтуынша, жоғары нәтижеге қол жеткізу үшін тек қана физикалық дайындық жеткіліксіз. Күн сайынғы жаттығу, тәртіп пен табандылық та маңызды рөл атқарады. Әсіресе, халықаралық жарыстарда ел намысын қорғау үлкен жауапкершілік жүктейді.
Софья Берульцева үшін Азия ойындарындағы жеңіс – көп жылғы еңбектің нәтижесі. Спортшының бұл жетістігі қазақстандық каратэ мектебінің әлеуетін тағы бір мәрте дәлелдегендей болды.
Айта кету керек, Софья Берульцева – Қазақстанның каратэ тарихындағы елеулі жетістіктерге жеткен спортшылардың бірі әрі бірегейі. Ол Токио Олимпиадасында қола медаль иеленіп, кейін құрлықтық додада екі мәрте топ жарды. Оның жетістіктері жас спортшыларға үлгі болып, елімізде жекпе-жек спорт түрлеріне деген қызығушылықты арттыруға ықпал етуде.