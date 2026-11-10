Ақтаудағы электр жарығының үзілуіне қатысты Энергетика министрлігі түсініктеме берді
Фото: unsplash
Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2026 жылғы 10 қарашада Үкіметтегі брифингте Ақтауда электр энергиясымен қамтуда болған үзілістердің себептерін түсіндіріп, жарықтың өшуі салдарынан тұрмыстық техникасы істен шыққан тұрғындардың қайда жүгінуі керегін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бір күн бұрын Ақтауда электр жарығының үзілуіне байланысты бірнеше үйдің тұрғындары жолды жауып тастаған жағдайға назар аударды. Журналистер туындаған мәселелерге кім жауапты екенін және оларды шешу үшін қандай шаралар қабылданып жатқанын сұрады.
"Бұл жағдайға түсініктеме бере аламын. Оқиға Ақтауда болды. Шынында да, мұндай жағдай тіркелді. Менен бұл туралы хабардармын, қала және облыс әкімдерімен сөйлестім. Ақтауда жаңбыр жауып, жоғары кернеулі сым үзілген. Аумақты су басуына байланысты үзілген жоғары кернеулі сымға жету қиынға соқты. Жаңа сым жеткізіліп, ауыстырылды. Апат шұғыл түрде жойылды. Жауапкершілік мәселесіне келсек, облыс әкімдігі бұл жағдайға кім жауапты болғанын, аталған учаскеге қай ұйым қызмет көрсеткенін және тағы басқа мәселелерді қарайды деп ойлаймын", – деді Ерлан Ақкенженов.
Осыған байланысты журналистер электр қуатының үзілуінен тоңазытқыш сияқты тұрмыстық техникасы істен шыққан тұрғындарға келтірілген шығынды кім өтейтінін нақтылады.
"Зардап шеккен барлық тұрғынға әкімдікке жүгінуге кеңес беремін. Жауапкершілік аясындағы айырмашылықты түсіндіргім келеді. Кернеуі 220-500 кВ жоғары вольтты желілер Энергетика министрлігінің қарамағында. Ал 110 кВ, сондай-ақ 35 кВ және 0,4 кВ-қа дейін төмендететін желілер жергілікті атқарушы органдардың, соның ішінде өңірлік электр желілері компанияларының қарамағында. Бізде жауапкершілік осылай нақты бөлінген. Байқасаңыздар, бүгін менімен бірге "Жүйелік оператор" АҚ басшысы да отыр. Себебі 220-500 кВ желілер біздің құзыретімізге кіреді. Ал өңірлерді электрмен жабдықтау мәселелері жергілікті атқарушы органдардың жауапкершілігінде", – деп жалғастырды Ерлан Ақкенженов.
Бұған дейін Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Қазақстанда электр энергиясы тарифтерінің алдағы уақытта көтерілуі мүмкін екеніне қатысты сұраққа жауап берген болатын.
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