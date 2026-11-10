#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.98
502.45
5.45
Қоғам

Ақтаудағы электр жарығының үзілуіне қатысты Энергетика министрлігі түсініктеме берді

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 13:54 Фото: unsplash
Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2026 жылғы 10 қарашада Үкіметтегі брифингте Ақтауда электр энергиясымен қамтуда болған үзілістердің себептерін түсіндіріп, жарықтың өшуі салдарынан тұрмыстық техникасы істен шыққан тұрғындардың қайда жүгінуі керегін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бір күн бұрын Ақтауда электр жарығының үзілуіне байланысты бірнеше үйдің тұрғындары жолды жауып тастаған жағдайға назар аударды. Журналистер туындаған мәселелерге кім жауапты екенін және оларды шешу үшін қандай шаралар қабылданып жатқанын сұрады.

"Бұл жағдайға түсініктеме бере аламын. Оқиға Ақтауда болды. Шынында да, мұндай жағдай тіркелді. Менен бұл туралы хабардармын, қала және облыс әкімдерімен сөйлестім. Ақтауда жаңбыр жауып, жоғары кернеулі сым үзілген. Аумақты су басуына байланысты үзілген жоғары кернеулі сымға жету қиынға соқты. Жаңа сым жеткізіліп, ауыстырылды. Апат шұғыл түрде жойылды. Жауапкершілік мәселесіне келсек, облыс әкімдігі бұл жағдайға кім жауапты болғанын, аталған учаскеге қай ұйым қызмет көрсеткенін және тағы басқа мәселелерді қарайды деп ойлаймын", – деді Ерлан Ақкенженов.

Осыған байланысты журналистер электр қуатының үзілуінен тоңазытқыш сияқты тұрмыстық техникасы істен шыққан тұрғындарға келтірілген шығынды кім өтейтінін нақтылады.

"Зардап шеккен барлық тұрғынға әкімдікке жүгінуге кеңес беремін. Жауапкершілік аясындағы айырмашылықты түсіндіргім келеді. Кернеуі 220-500 кВ жоғары вольтты желілер Энергетика министрлігінің қарамағында. Ал 110 кВ, сондай-ақ 35 кВ және 0,4 кВ-қа дейін төмендететін желілер жергілікті атқарушы органдардың, соның ішінде өңірлік электр желілері компанияларының қарамағында. Бізде жауапкершілік осылай нақты бөлінген. Байқасаңыздар, бүгін менімен бірге "Жүйелік оператор" АҚ басшысы да отыр. Себебі 220-500 кВ желілер біздің құзыретімізге кіреді. Ал өңірлерді электрмен жабдықтау мәселелері жергілікті атқарушы органдардың жауапкершілігінде", – деп жалғастырды Ерлан Ақкенженов.

Бұған дейін Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Қазақстанда электр энергиясы тарифтерінің алдағы уақытта көтерілуі мүмкін екеніне қатысты сұраққа жауап берген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Коммунальные услуги, коммунальные платежи, комуслуги, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, повышение тарифов на комуслуги
14:35, Бүгін
Қазақстанда коммуналдық тарифтер өсе ме: Энергетика министрі жауап берді
АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции
14:53, 10 маусым 2026
Энергетика министрлігі бензин мен дизель қоры туралы ақпарат берді
Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты
14:06, 25 тамыз 2026
Қазақстан өзін авиаотынмен толық қамтамасыз етпейді – Энергетика министрі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Андрей Мартин покинет &quot;Ордабасы&quot; после исторического сезона
16:18, Бүгін
Андрей Мартин покинет "Ордабасы" после исторического сезона - "Инсайды от Карпа"
Адильбек Кожахан (в синем) выходит на финальный бой чемпионата Казахстана-2026
16:03, Бүгін
"Кожахан - новый лидер в проблемном весе": тренер Едилов об итогах чемпионата РК по боксу
Пётр Ян
15:57, Бүгін
Пётр Ян считает Дмитрия Бивола лучшим боксёром в мире
Андрей Мартин на тренировке &quot;Ордабасы&quot;
15:48, Бүгін
Появилась информация о грядущем увольнении Мартина с поста главного тренера "Ордабасы"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: