Қазақстанда құрылысы ұзаққа созылған ірі су нысанындағы жұмыс қайта жанданды
Су ресурстары және ирригация министрлігінің мәліметінше, жобаны іске асыру 20 мыңға жуық тұрғыны бар Алатау батыр ауылын су басу қаупін азайтуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ Шардара және Арыс аудандарындағы 63 мың гектарға жуық ауыл шаруашылығы жерін суармалы сумен қамтамасыз ету жақсарады.
Мердігер ұйым каналдың ұзындығы 3,8 шақырым болатын учаскесін реконструкциялауға 2026 жылғы қазанда, вегетациялық кезең аяқталып, суармалы су беру тоқтатылғаннан кейін кіріскен.
Құрылыс-монтаж жұмыстары тәулік бойы үш ауысыммен жүргізіліп жатыр.
"Нысанда 250-ге жуық маман мен 50-ден астам арнайы техника жұмыс істеп жатыр. Құрылыстың үздіксіз жүруін қамтамасыз ету үшін қажетті материалдар мен жабдықтарды толық көлемде жеткізу ұйымдастырылды. Құрылыс алаңында бетон араластырғыш қондырғы орнатылған. Ол бетон қоспасын үздіксіз жеткізіп, бетондау жұмыстарын жоғары қарқынмен жүргізуге мүмкіндік береді", – деп хабарлады ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметі.
Жоба аясында канал арнасын бетонмен қаптау көзделген. Бұл суды жеткізу кезіндегі ысырапты едәуір азайтып, оны пайдалану тиімділігін арттырады.
Бұған дейін Солтүстік Аралдың ауданы 870 шаршы шақырымға ұлғайғаны және оны одан әрі дамытуға арналған 2030 жылға дейінгі жаңа жоспар бар екені белгілі болды.