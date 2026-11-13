Маңғыстауда қараусыз жүрген төрт түйе айып тұрағына жеткізілді
Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
Маңғыстау облысының Қызылсай ауылында рейд барысында төрт түйе арнайы айып тұрағына қамалды. Қазір олардың иелері анықталып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Lada.kz басылымының жазуынша, 2026 жылғы 12 қарашада ауылда қараусыз жайылып жүрген үй жануарларын анықтау мақсатында кезекті рейд өткізілген. Тексеру барысында бірнеше малдың қоғамдық орындарда жүргені анықталды.
"Жануарлар уақытша ұстауға арналған арнайы қораға қамалды. Қазір малдың иесін анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр", – делінген ауыл әкімдігінің хабарламасында.
Әкімдік өкілдерінің мәлімдеуінше, малдың иесі анықталғаннан кейін оған қолданыстағы заңнама аясында тиісті шаралар қолданылады.
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