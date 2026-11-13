#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
443.62
492.24
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
443.62
492.24
5.36
Қоғам

Маңғыстауда қараусыз жүрген төрт түйе айып тұрағына жеткізілді

Верблюд, верблюды, верблюдоводство, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 10:45 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
Маңғыстау облысының Қызылсай ауылында рейд барысында төрт түйе арнайы айып тұрағына қамалды. Қазір олардың иелері анықталып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lada.kz басылымының жазуынша, 2026 жылғы 12 қарашада ауылда қараусыз жайылып жүрген үй жануарларын анықтау мақсатында кезекті рейд өткізілген. Тексеру барысында бірнеше малдың қоғамдық орындарда жүргені анықталды.

"Жануарлар уақытша ұстауға арналған арнайы қораға қамалды. Қазір малдың иесін анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр", – делінген ауыл әкімдігінің хабарламасында.

Әкімдік өкілдерінің мәлімдеуінше, малдың иесі анықталғаннан кейін оған қолданыстағы заңнама аясында тиісті шаралар қолданылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Самокат, Шымкент, айып тұрағы, полиция
21:41, 08 қыркүйек 2025
Шымкентте 300 электрсамокат айып тұрағына қойылды
Самокат, Ақмола облысы, айып тұрағы, полиция
18:58, 24 қыркүйек 2025
Ақмола облысында полицейлер ретсіз қойылған самокаттарды айып тұрағына әкетуде
Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты
14:23, 08 сәуір 2026
Алматыда самокаттардың тең жартысы айып тұрағына қойылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тренер сборной Молдовы высказался о Казахстане и объяснил вызов игрока &quot;Турана&quot;
12:52, Бүгін
Тренер сборной Молдовы высказался о Казахстане и объяснил вызов игрока "Турана"
Джош Хокит
12:26, Бүгін
Легенда UFC Веласкес предсказал победу Хокита в титульном бою с Ганом
Усман Нурмагомедов
11:54, Бүгін
"Настоящий позор": менеджер Нурмагомедов Али Абдельазиз извинился за драку с Двалишвили
Арман Царукян
11:28, Бүгін
Арман Царукян считает, что драка Нурмагомедова и Двалишвили была неизбежной
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: