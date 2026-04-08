Қоғам

Алматыда самокаттардың тең жартысы айып тұрағына қойылды

08.04.2026 14:23
Алматыда самокаттардың жартысына жуығы айып тұрағына жеткізілді. Қалалық Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының мәліметінше, 22 мың 500 самокаттың 11 мыңнан астамы арнайы тұрақтарға қойылған.

Басты себеп: қос дөңгелекті көліктің жол бойында ретсіз қойылып, жаяу жүргіншілер мен көліктер қозғалысына кедергі келтіруі. Оған қоса жоғары жылдамдықпен қозғалуы жолға кедергі келтіріп, апатты жағдайды тудыруда.

27 наурыздан бастап қалада кикшеринг, яғни қысқа мерзімге электросамокатты жалға беру қызметі іске қосылған, деп жазады qazaqstan.tv.

Алайда билік өкілдері олардың жол қозғалысына айтарлықтай кедергі келтіріп отырғанын айтады. Негізгі мәселе жылдамдықты бақылаудың қиындығы және GPS дәлдігінің төмендігі.

Енді биыл Алматыда кикшеринг саласын реттеу күшейтілмек. Жоспар бойынша 5 мыңға жуық арнайы тұрақ пен 55 шақырым веложол салу көзделген. Сондай-ақ тұрғындардың шағымын қабылдайтын Telegram-бот-та іске қосылады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
