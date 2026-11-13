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Қоғам

Қазақстанда әскери ант беру кезінде сарбаздың жағдайы нашарлаған: тараған видеоға қатысты шындық айтылды

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 12:14 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстанның әлеуметтік желілерінде әскери ант беру кезінде мерзімді әскери қызметке шақырылған сарбаздың жағдайы нашарлаған сәт түсірілген видео тарады. Видео жалған емес, алайда ескі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінің (ОКҚ) Jaq.Ortcom Дезинформацияға қарсы күрес орталығының мәліметінше, оқиға 2024 жылы Аягөз гарнизонында болған.

Сол кезде Қорғаныс министрлігі сарбаздың денсаулығының нашарлауын қатты қобалжумен байланыстырған. Ведомствоның хабарлауынша, оның денсаулығына қауіп төнбеген, медициналық көмек уақытылы әрі толық көлемде көрсетілген.

Jaq.Ortcom Дезинформацияға қарсы күрес орталығының мәліметінше, сарбаз мерзімді әскери қызметтің белгіленген мерзімін өтеп, запасқа шығарылған.

"Осылайша, таралып жатқан видео қазіргі жағдайды көрсетпейді. Мұрағаттағы кадрларды түсірілген күні мен мән-жайын көрсетпей жариялау қолданушыларды жаңылыстырып, қоғамда негізсіз алаңдаушылық тудыруы мүмкін. Орталық блогерлер мен жаңалықтар парақшаларының әкімшілеріне аудитория алдындағы жауапкершілікті еске салады. Шындыққа сәйкес келмейтін ақпаратты қасақана тарату заңдық салдарға әкеп соғуы мүмкін", – деп ескертті орталық.
Қазақстанда әскери ант беру кезінде сарбаздың жағдайы нашарлаған: тараған видеоға қатысты шындық айтылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 12:14

Сурет: Telegram/JAQ.OrtCom.kz

Алматыда Ішкі істер министрлігіне қарасты Ұлттық ұланның бір әскери бөлімінде бірге қызмет етіп жүрген бес жұп егіз анықталды. Сырт келбеттері ұқсас болғанымен, олардың әрқайсысы өзінше ерекшеленеді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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