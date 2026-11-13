Пойыз көргісі келген: Семейде полицейлер көшеде жалғыз жүрген баланы үйіне жеткізді
Қараңғы түскеніне қарамастан, баланың қызығушылығы қауіпсіздік туралы ойдан басым түскен. Сағат 19:40 шамасында рельс маңында жалғыз жүрген баланы патрульдік полиция ротасының қызметкерлері байқап қалған. Олар түнгі патрульге шығар алдында Бозтаев көшесіндегі жанармай құю бекетіне тоқтаған еді.
Полицейлер баланың не себепті мұнда жалғыз жүргенін анықтау үшін қасына барған. Бала пойыздарды көргісі келгенін айтып, Комсомол кенті маңындағы жеке тұрғын үйде тұратынын жеткізген.
Тәртіп сақшылары баланың серуенін осы жерден тоқтатып, оны үйіне жеткізіп, ата-анасына тапсырды.
"Сіздер патрульдік полицейсіздер ме? Көп рақмет!" — деп баланың әкесі қызметкерлерге алғысын білдірді.
Полицейлер ата-анасына баласына ұрыспай, теміржолға жалғыз барудың қауіпті екенін түсіндіруді ұсынды. Сондай-ақ балаға қолдау көрсетіп, қажет кезде қорғауға дайын екендерін айтты. Оқиғаның барысы бейнетіркегішке жазылып қалған. Бала үшін бұл қызығушылықтан туған серуен болғанымен, ересектер үшін қауіпсіздік туралы тағы бір мәрте ойлануға себеп болды.
Полиция теміржол аумағы ойын ойнайтын немесе балалардың өз бетінше серуендейтін орны емес екенін ескертеді. Ата-аналарға балаларға қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп, олардың қайда жүргенін үнемі бақылауда ұстау ұсынылады.