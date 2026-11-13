Қазақстанда әуе билеттерінің бағасы тексеріледі
Тиісті тапсырма Сауда және интеграция министрлігінде өткен Сауда және интеграция мәселелері жөніндегі Қоғамдық кеңестің отырысында айтылды.
"Отырысқа қатысушылар электронды сауданы дамыту, цифрлық қызметтердің бірыңғай өңірлік нарығын қалыптастыру және ішкі әуе тасымалдары бағасының ашықтығы мәселелерін талқылады. Жиын Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев пен Қоғамдық кеңес төрағасы Руслан Шаекиннің қатысуымен, мемлекеттік органдардың, салалық қауымдастықтар мен бизнес өкілдерінің қатысуымен өтті", – деп хабарлады Сауда министрлігі 2026 жылғы 13 қарашада.
Талқылаудағы негізгі мәселелердің бірі қазақстандық және шетелдік маркетплейстер үшін тең бәсекелестік жағдайын қамтамасыз ету болды. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2025 жылы бөлшек электронды сауданың көлемі 3,77 триллион теңгеге жетіп, 19,4 пайызға өскен.
Отырысқа қатысушылар салық салуды жетілдіру, кедендік бақылау және трансшекаралық сауда кезінде тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі ұсыныстарды қарастырды.
Сондай-ақ Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан және Түрікменстанның бірыңғай цифрлық нарығын құру бастамасы талқыланды. Трансшекаралық есеп айырысуды жеңілдету, электрондық құжаттарды өзара тану және IT-компаниялардың жұмысына қолайлы жағдай жасау ұсынылды.
Қоғамдық кеңес мүшесі Марлен Смаилов ішкі рейстерге арналған әуе билеттерінің бағасы қалай қалыптасатыны және оның ашықтығы мәселесін көтерді.
"Талқылау қорытындысы бойынша Сауда министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетіне Көлік министрлігімен және Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігімен бірлесіп, әуе билеттерінің бағасына мониторинг жүргізу және тарифтердің қалыптасу тетіктерін зерделеу ұсынылды. Сондай-ақ билеттер бағасының күнтізбесін енгізу және баға өзгерген кезде хабарлама жіберу мүмкіндігін қарастыру ұсынылды", – деп хабарлады ведомство.
Айтылған барлық бастама мен ұсынымды тиісті мемлекеттік органдар пысықтайды. Олардың орындалуы Қоғамдық кеңестің бақылауында болады.