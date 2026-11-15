Астанада қар жауып, көктайғақ болады, ал оңтүстікте күн жылынады
Болжам бойынша, оңтүстік өңірлерде күндіз ауа температурасы +18°C-қа дейін жетеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Астана
16 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде ауа температурасы -1...-3°C, күндіз 0...+2°C. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр.
17 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде -5...-7°C, күндіз +1...+3°C. Желдің жылдамдығы секундына 5-10 метр.
18 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде -3...-5°C, күндіз +1...+3°C. Желдің жылдамдығы секундына 5-10 метр.
19 қараша: құбылмалы бұлтты. Түнде қар жауып, көктайғақ пен тұман түседі. Күндіз жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын жауып, көктайғақ болады. Түнде -2...-4°C, күндіз 0...+2°C. Желдің жылдамдығы секундына 5-10 метр.
20 қараша: құбылмалы бұлтты. Түнде қар жауып, көктайғақ пен тұман түседі. Күндіз жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын жауып, көктайғақ болады. Түнде -2...-4°C, күндіз 0...+2°C. Желдің жылдамдығы секундына 5-10 метр.
Алматы
16 қараша: бұлтты. Түнде кей уақытта қар жауады, күндіз жауын-шашынсыз. Түнде -5...-7°C, күндіз +2...+4°C. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр.
17 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде -3...-5°C, күндіз +5...+7°C. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр.
18 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде 0...+2°C, күндіз +8...+10°C. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр.
19 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде +2...+4°C, күндіз +10...+12°C. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр.
20 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде +2...+4°C, күндіз +10...+12°C. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр.
Шымкент
16 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, тұман. Түнде +1...+3°C, күндіз +12...+14°C. Желдің жылдамдығы секундына 8-13 метр.
17 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде +2...+4°C, күндіз +13...+15°C. Желдің жылдамдығы секундына 8-13 метр.
18 қараша: құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Түнде +3...+5°C, күндіз +14...+16°C. Желдің жылдамдығы секундына 8-13 метр.
19 қараша: құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Түнде +5...+7°C, күндіз +14...+16°C. Желдің жылдамдығы секундына 8-13 метр.
20 қараша: құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Түнде +6...+8°C, күндіз +16...+18°C. Желдің жылдамдығы секундына 8-13 метр.