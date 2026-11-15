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#Құрылтай
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Қоғам

Астанада қар жауып, көктайғақ болады, ал оңтүстікте күн жылынады

Астанада қар жауып, көктайғақ болады, ал оңтүстікте күн жылынады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.11.2026 10:13 Сурет: Zakon.kz
Алдағы бес күнде Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ауа райы бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленеді. Елордада қар жауып, көктайғақ пен тұман түссе, Алматы мен Шымкентте ауа температурасы біртіндеп көтеріледі.

Болжам бойынша, оңтүстік өңірлерде күндіз ауа температурасы +18°C-қа дейін жетеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

16 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде ауа температурасы -1...-3°C, күндіз 0...+2°C. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр.

17 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде -5...-7°C, күндіз +1...+3°C. Желдің жылдамдығы секундына 5-10 метр.

18 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде -3...-5°C, күндіз +1...+3°C. Желдің жылдамдығы секундына 5-10 метр.

19 қараша: құбылмалы бұлтты. Түнде қар жауып, көктайғақ пен тұман түседі. Күндіз жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын жауып, көктайғақ болады. Түнде -2...-4°C, күндіз 0...+2°C. Желдің жылдамдығы секундына 5-10 метр.

20 қараша: құбылмалы бұлтты. Түнде қар жауып, көктайғақ пен тұман түседі. Күндіз жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын жауып, көктайғақ болады. Түнде -2...-4°C, күндіз 0...+2°C. Желдің жылдамдығы секундына 5-10 метр.

Алматы

16 қараша: бұлтты. Түнде кей уақытта қар жауады, күндіз жауын-шашынсыз. Түнде -5...-7°C, күндіз +2...+4°C. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр.

17 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде -3...-5°C, күндіз +5...+7°C. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр.

18 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде 0...+2°C, күндіз +8...+10°C. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр.

19 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде +2...+4°C, күндіз +10...+12°C. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр.

20 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде +2...+4°C, күндіз +10...+12°C. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр.

Шымкент

16 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, тұман. Түнде +1...+3°C, күндіз +12...+14°C. Желдің жылдамдығы секундына 8-13 метр.

17 қараша: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде +2...+4°C, күндіз +13...+15°C. Желдің жылдамдығы секундына 8-13 метр.

18 қараша: құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Түнде +3...+5°C, күндіз +14...+16°C. Желдің жылдамдығы секундына 8-13 метр.

19 қараша: құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Түнде +5...+7°C, күндіз +14...+16°C. Желдің жылдамдығы секундына 8-13 метр.

20 қараша: құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Түнде +6...+8°C, күндіз +16...+18°C. Желдің жылдамдығы секундына 8-13 метр.

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Айдос Қали
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