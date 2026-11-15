15 қарашада доллар мен еуро қаншадан саудаланып жатыр
Фото: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта – АҚШ доллары, еуро және рубль бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 15 қарашадағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюта бағамы төмендегідей:
- АҚШ доллары – 444,4 теңге;
- Еуро – 492,45 теңге;
- Рубль – 5,4 теңге;
- Қытай юані – 66,43 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі шетел валюталарының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
Доллар бағамы:
Сатып алу – 442 теңге, сату – 449 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 490 теңге, сату – 500 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 5,18 теңге, сату – 5,38 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
Сатып алу – 445,56 теңге, сату – 447,37 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 492,76 теңге, сату – 497,53 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 5,18 теңге, сату – 5,28 теңге.
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