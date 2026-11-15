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Қоғам

15 қарашада доллар мен еуро қаншадан саудаланып жатыр

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.11.2026 11:43 Фото: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта – АҚШ доллары, еуро және рубль бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 15 қарашадағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюта бағамы төмендегідей:

  • АҚШ доллары – 444,4 теңге;
  • Еуро – 492,45 теңге;
  • Рубль – 5,4 теңге;
  • Қытай юані – 66,43 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі шетел валюталарының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

Доллар бағамы:

Сатып алу – 442 теңге, сату – 449 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 490 теңге, сату – 500 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 5,18 теңге, сату – 5,38 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

Сатып алу – 445,56 теңге, сату – 447,37 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 492,76 теңге, сату – 497,53 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 5,18 теңге, сату – 5,28 теңге.

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Айдос Қали
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