#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
$
444.3
490.91
5.41
Қоғам

48 сағатта үш жұп егіз: Маңғыстауда ерекше жағдай тіркелді

48 сағатта үш жұп егіз: Қазақстанның батысында ерекше &quot;бэби-бум&quot; болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2026 09:42 Сурет: facebook/cok.mangystau
Маңғыстау облысында ерекше жағдай тіркелді. Екі күннің ішінде облыстық "Ана мен бала" перинаталдық орталығында бірден үш жұп егіз дүниеге келді. Алты сәбидің ата-анасы атанған үш отбасы қуанышқа бөленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алғашқы егіздер 2026 жылғы 13 қарашада дүниеге келді. Ұл бала сағат 14:00-де салмағы 2 740 грамм, бойы 51 сантиметр болып туған. Ал оның қарындасы тоғыз минуттан кейін, сағат 14:09-да өмірге келді. Қыз баланың салмағы 2 830 грамм, бойы 52 сантиметр болды.

Сол күні бірнеше сағаттан кейін орталықта тағы бір жұп егіз дүниеге келді. Сағат 17:16 және 17:33-те екі ұл бала туған. Олардың салмағы тиісінше 2 430 және 2 290 грамм болса, бойлары 46 сантиметрді құрады.

Келесі күні, 14 қарашада, перинаталдық орталықта үшінші жұп егіз өмірге келді.

"Сағат 11:58-де салмағы 3 080 грамм, бойы 51 сантиметр ұл бала дүниеге келді. Ал сағат 12:15-те салмағы 2 960 грамм, бойы 52 сантиметр қыз бала туды", – делінген хабарламада.

Әзірге ата-аналардың барлығы сәбилеріне есім таңдап үлгермеген. Белгілі болғандай, әртүрлі жынысты егіздердің бір жұбына Ануар және Ақнұр есімдері берілген.

Айта кетейік, 2026 жылғы 4 қыркүйекте Алматыдағы бір перинаталдық орталықта бір айдың ішінде екі үшем дүниеге келгені хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Сәби, Өскемен, қыз бала, салмағы, алты келі
21:39, 11 тамыз 2025
Өскеменде ерекше салмақпен қыз бала дүниеге келді
егіздер
15:39, 26 тамыз 2026
Бес жұп егіз көрші тұрады: Шымкентте ерекше көше анықталды
Түркістан облысында бір сыныпта оқитын үш жұп егіз мектеп бітіріп жатыр
17:35, 24 мамыр 2024
Түркістан облысында бір сыныпта оқитын үш жұп егіз мектеп бітіріп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Молодёжная сборная России
10:42, Бүгін
Немецкий хоккейный союз обратился с запросом к IIHF по поводу участия России на ЧМ-2027
Мирра Андреева с кубком за победу на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе
10:21, Бүгін
Сколько заработала Мирра Андреева за победу на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе
FIDE World Senior Chess Championships
10:02, Бүгін
Казахстанские шахматисты выиграли "золото" и "бронзу" чемпионата мира среди сеньоров
Александр Бублик на корте в матче с Маннарино
09:47, Бүгін
Александр Бублик сохранил 26-е место в обновлённом рейтинге ATP
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: