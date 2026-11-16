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#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
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#Құрылтай
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Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев ҰҚК-нің жаңа төрағасын таныстырып, бірқатар міндет жүктеді

Бұған дейін Мемлекет басшысы Ермек Сағымбаевты ҰҚК төрағасы қызметінен босатқан еді. Оның орнына Марат Ирменов тағайындалды., сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2026 12:15 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (ҰҚК) басшылығымен кеңес өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 16 қарашада Ақорданың Telegram-арнасында хабарланды:

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңа төрағасы Марат Ирменовті таныстырып, оған бірқатар міндет жүктеді. Президент ұлттық қауіпсіздік органдары жүйесін реформалау, ведомство алдына қойылған мақсаттарға жетудің жаңа тәсілдерін әзірлеу және қызмет тиімділігін арттыру қажеттігіне тоқталды. Қасым-Жомарт Тоқаев "Заң мен Тәртіп" қағидатының орындалуына, мемлекеттің экономика саласындағы ұлттық мүддесін қамтамасыз етуге, сыбайлас жемқорлыққа және басқа да заң бұзушылықтарға қарсы іс-қимылға баса назар аудару керек екенін атап өтті.

Сонымен қатар Президент кадрларды іріктеу тәртібін жетілдіру, әлеуметтік-экономикалық тұрақтылыққа төнетін қауіптің алдын алу, басымдыққа ие мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру барысында жемқорлық тәуекелдерін болдырмау жөніндегі профилактикалық шараларды күшейту туралы тапсырма берді.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Ермек Сағымбаевты ҰҚК төрағасы қызметінен босатқан еді. Оның орнына Марат Ирменов тағайындалды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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