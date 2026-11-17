Қазақстанның бес өңірінде қар аралас жаңбыр жауып, қар түседі: 17 қарашаға арналған жол болжамы
Сурет: Telegram/qazavtojol
"ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы 2026 жылғы 17 қарашаға арналған жол болжамын жариялады. Еліміздің бірқатар өңірінде жауын-шашын жауып, көктайғақ болуы мүмкін. Осыған байланысты жүргізушілерге жолда сақ болу ескертілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық компанияның мәліметінше, сейсенбі күні мына өңірлерде қар аралас жаңбыр жауып, қар түседі:
- Ақтөбе облысында;
- Қызылорда облысында;
- Қостанай облысында;
- Батыс Қазақстан облысында;
- Ұлытау облысында.
Сондай-ақ республикалық маңызы бар автожолдардың кейбір учаскелерінде жолдың көрінуі нашарлап, жол беті тайғақ болуы мүмкін.
"Жүргізушілерге ауа райын ескеріп, қауіпсіз арақашықтықты сақтауды, жылдамдықты жол жағдайына қарай таңдауды және күрт маневр жасамауды ұсынамыз", – деп хабарлады ұлттық компания.
Республикалық маңызы бар автожолдардың жағдайы туралы өзекті ақпаратты тәулік бойы жұмыс істейтін 1403 нөмірі арқылы білуге болады.
Бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы 17 қарашаға Қазақстанның бірқатар өңірінде дауылды ескерту жариялаған еді.
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