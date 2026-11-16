Қазақстанның екі облысында қар мен қар аралас жаңбыр жауады: 16 қарашаға арналған жол болжамы
Сурет: Telegram/qazavtojol
"ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясының баспасөз қызметі бүгін, 2026 жылғы 16 қарашаға арналған жол болжамын жариялады. Жауын-шашын мен көктайғаққа байланысты жүргізушілерге жолда сақ болу ескертілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Компанияның мәліметінше, дүйсенбі күні еліміздің екі өңірінде қар және қар аралас жаңбыр жауады:
- Алматы облысында;
- Ақтөбе облысында.
"Республикалық маңызы бар автожолдардың жекелеген учаскелерінде жолдың көрінуі нашарлап, жол беті тайғақ болуы мүмкін", – делінген ескертуде.
Осыған байланысты жүргізушілерге:
- ауа райын ескеруге;
- қауіпсіз арақашықтықты сақтауға;
- жолдың жағдайына қарай жылдамдықты таңдауға;
- күрт маневр жасамауға кеңес берілді.
Республикалық маңызы бар автожолдардың жай-күйі туралы өзекті ақпаратты тәулік бойы жұмыс істейтін 1403 нөмірі арқылы білуге болады.
Бұған дейін "Қазгидромет" 2026 жылғы 16 қарашаға дауылды ескерту жариялаған еді. Синоптиктер Астана мен Алматыда, сондай-ақ Қазақстанның барлық 17 облысында қауіпті ауа райы құбылыстары болатынын ескертті.
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