Астана тұрғындарына ыстық су үшін артық төлемеудің жолы түсіндірілді
Фото: pexels
Астана тұрғындарына ыстық су үшін артық төлемеу үшін есептегіш көрсеткіштерін қашан және қалай жіберу керектігі түсіндірілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Астана-Теплотранзит" АҚ баспасөз қызметінің ескертуінше, көрсеткіштерді ай сайын 14-інен бастап айдың соңына дейін беру қажет.
"Жеке есепке алу құралдарының көрсеткіштері тұтынылған ыстық судың көлемін анықтау және ақысын дұрыс есептеу үшін пайдаланылады. Сондықтан тұрғындарға мәліметтерді белгіленген мерзімде жіберуге кеңес береміз", – деп хабарлады компания.
Қандай сандарды көрсету керек
Механикалық есептегішті пайдаланған жағдайда қызыл өріске дейінгі қара түсті сандарды ғана көрсету қажет. Қызыл сандарды жіберудің қажеті жоқ.
Электрондық есептегіш орнатылған болса, тек бүтін текше метрді, яғни үтірге дейінгі сандарды көрсету керек. Үтірден кейінгі бөлшек бөлігі көрсетілмейді.
Ыстық су есептегішінің көрсеткіштерін қалай жіберуге болады
Тұрғындарға ыңғайлы болу үшін мәліметтерді қашықтан жіберудің бірнеше тәсілі қарастырылған:
- - WhatsApp-бот: +7 708 091 88 88.
- - Электрондық пошта: pokazaniyaFL@a-tranzit.kz. Хатқа есептегіштің фотосын тіркеу қажет.
- - Байланыс орталығы: +7 708 091 88 88, +7 (7172) 91-88-88.
- - Байланыс орталығының тәулік бойы жұмыс істейтін дауыстық поштасы: +7 (7172) 91-88-88.
- - "Астана-ЕРЦ" сайты: aerc.kz.
- - Telegram-бот: @AstanaTTbot.
"Ыстық суды жеке есепке алу құралдарының көрсеткіштерін уақтылы жіберуге шақырамыз. Көрсеткіштерді дұрыс әрі уақытында беру – нақты тұтынылған ыстық судың ақысын дұрыс есептеудің маңызды шарты", – деп атап өтті компания.
Бұған дейін елорда тұрғындарына жылу ақысының неліктен өскені түсіндірілген еді.
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