Пара алғандар мен алаяқтың 4 млн теңгесі мемлекетке қайтарылды
Бірінші іс бойынша әкімшілік жауаптылықтан босатқаны үшін 2 млн теңге пара алған адамдар тобы сотталған. Алайда үкімде пара ретінде алынған ақшаның тағдыры шешілмеген. Прокуратураның наразылығын қараған кассациялық сот бұл соманы мемлекет кірісіне аудару туралы шешім қабылдады.
Екінші жағдайда ер адам азаматты пара беруге көндіріп, алдау арқылы одан 2 млн теңге алған. Бастапқы сот шешімінде бұл қаражаттың да тағдыры көрсетілмеген. Прокуратураның наразылығынан кейін кассациялық сот сот актісін өзгертіп, ақшаны бюджетке өндіріп алды.
Заңнамаға сәйкес, қылмыс жасау нәтижесінде алынған мүлік мемлекет кірісіне айналдырылуға тиіс. Прокуратура қабылдаған шаралардың нәтижесінде екі іс бойынша да заң бұзушылықтар жойылып, жалпы сомасы 4 млн теңге бюджетке қайтарылды.