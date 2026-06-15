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Қоғам

Ақмола облысында құны 1,8 млрд теңгелік орман қоры жерлері мемлекетке қайтарылды

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.06.2026 11:39 Фото: pexels
Ақмола облысында прокуратураның қадағалау шаралары нәтижесінде жалпы кадастрлық құны 1 млрд 800 млн теңгені құрайтын мемлекеттік орман қорының жер учаскелері мемлекет меншігіне қайтарылды.

Облыстық прокуратураның мәліметінше, Бұланды ауданының прокуратурасы туристік кластердің дамуына кедергі келтіретін мәселелерді анықтау мақсатында орман заңнамасының сақталуына тұрақты түрде талдау жүргізген.

Тексеру барысында бірқатар орман пайдаланушылардың өздеріне берілген жер учаскелерін сауықтыру, рекреациялық, туристік және спорттық мақсаттарда тиімді пайдаланбағаны анықталды.

Прокурорлық қадағалау актілерінің нәтижесінде жалпы кадастрлық құны 1,8 млрд теңге болатын мемлекеттік орман қорының жерлері мемлекетке қайтарылды.

Қайтарылған учаскелер алдағы уақытта туристік бизнесті дамыту үшін әлеуетті инвесторларға ұсынылуы мүмкін.

Прокуратура бұл бағыттағы жұмыстардың жалғасып жатқанын атап өтті.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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