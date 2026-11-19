Қазақстанда дәрігер бір қабылдауда науқасты қарап, рецепт жазып, анықтама бере алады
Жобаға сәйкес, дәрігер пациентті қарап-тексерген соң, медициналық көрсетілімдер болса, сол қабылдауда рецепт жазып, анықтама бере алады. Сондай-ақ қағидаларда көзделген профилактикалық қызметтерді де көрсете алады.
Егер пациент басқа созылмалы ауруына байланысты да жоспарлы бақылауда жүрсе, дәрігер сол бақылау барысында жүргізілген тексерулердің нәтижелерін осы қабылдауда ескере алады. Ол үшін бөлек қабылдау рәсімдеудің қажеті болмайды.
Министрлік медициналық қызметтердің ең төменгі тізбесін бекітуді ұсынып отыр. Дәрігер пациенттің жағдайына қарай медициналық көрсетілімдер негізінде осы тізбеге кірмейтін қосымша тексерулерді де тағайындай алады. Ал күрделі клиникалық жағдайларда мұндай шешімді мамандар тобы қабылдап, қосымша тексерудің не үшін қажет екенін медициналық құжатта көрсетеді.
Атап айтқанда, В және С вирустық гепатиттерін анықтау үшін жедел тестілерді де қолдану көзделген. Бұдан бөлек, кейбір созылмалы аурулары бар пациенттер міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) аясында қандай тексерулерден өте алатыны нақтыланады. Бұл өзгеріс қан ұюы бұзылған адамдарға, сондай-ақ жүйке-бұлшықет жүйесі ауруларына шалдыққан пациенттерге де қатысты. Қосымша зерттеулердің бәрін дәрігер медициналық көрсетілімдерге сүйеніп тағайындайды.
Дәрігерлердің жұмысын жеңілдету үшін қабылдауға қатысты мәліметтердің бір бөлігін медициналық ақпараттық жүйеде автоматты түрде тіркеу ұсынылды. Мұндай мәліметтерге көрсетілген қызметтер мен жазылған рецепттер туралы деректер жатады. Осылайша, дәрігерлер құжат толтыруға кететін уақытты қысқартып, пациенттерге көбірек көңіл бөле алады.
Жобаға сәйкес, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (ТМККК) аясында көрсетілетін амбулаториялық қызметтер бір тізбеге, ал МӘМС есебінен көрсетілетін қызметтер екінші тізбеге енгізіледі. Бұл пациентке қажетті қызметтің қай пакетке кіретінін анықтауды жеңілдетеді.
Министрліктің мәліметінше, ұсынылған өзгерістер медициналық көмекті қолжетімді етіп, оны алу тәртібін жеңілдетуге бағытталған. Бұл әсіресе созылмалы ауруына байланысты емханаға тұрақты барып тұратын адамдар үшін маңызды. Әр пациентке көрсетілетін көмектің көлемі оның денсаулық жағдайына, медициналық көрсетілімдерге және қолданыстағы қағидаларға қарай жеке белгіленеді.
Жоба "Ашық НҚА" порталында жарияланды. Қоғамдық талқылау 4 желтоқсанға дейін жалғасады.