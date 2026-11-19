Тоқаев: Қазақстан барлық елмен зияткерлік байланысты ұлғайтуға ұдайы баса мән береді
Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда әлемдік деңгейдегі білім жүйесін қалыптастыру үшін ғылыми ынтымақтастық пен инновациялық жобаларды дамыту қажеттігін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президенттің айтуынша, бұл мақсатқа білікті кадрлар даярлау, ғылыми жетістіктерді енгізу және инновацияларды дамыту арқылы қол жеткізу көзделіп отыр.
Қасым-Жомарт Тоқаев академиялық хабты дамытудың екінші кезеңінде белсенді ғылыми ынтымақтастыққа, бірлескен зертханалар ашуға және серпінді технологиялық жобаларды жүзеге асыруға басымдық берілетінін жеткізді.
Сонымен қатар Мемлекет басшысы жетекші шетелдік университеттерге қолайлы жағдай жасау және ғылыми-зерттеу саласындағы халықаралық ынтымақтастық аясын кеңейту маңызды екенін атап өтті.
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