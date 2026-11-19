М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетіне ұлттық мәртебе беру туралы шешім қабылдадым – Президент
Президенттің айтуынша, Қазақстан Шымкент қаласын оңтүстік аймақтағы ірі ғылым және білім орталығы ретінде дамытуды көздеп отыр.
Мемлекет басшысы Астана мен Алматының еліміздегі жетекші ұлттық университеттер шоғырланған зияткерлік, ғылыми және мәдени орталықтар екенін атап өтті. Енді Шымкенттің де осы бағыттағы әлеуетін арттыруға басымдық берілмек.
Қазірдің өзінде қалада бірқатар жоба жүзеге асырылып жатыр. Атап айтқанда, Аризона штаты университетінің (Arizona State University) білім беру бағдарламасы енгізіліп, Түркияның Гази университетінің филиалы ашылған.
"Мен халқымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетіне ұлттық мәртебе беру туралы шешім қабылдадым", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президенттің сөзінше, Әуезов университеті – аймақтағы ең ірі жоғары оқу орны. Шымкенттегі әрбір бесінші студент осы білім ордасында оқиды.
Мемлекет басшысы ұлттық мәртебе университетпен қатар, құзырлы министрлікке де үлкен жауапкершілік жүктейтінін атап өтті.
Оның айтуынша, Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті сапалы білім мен терең ғылымның ордасына, сондай-ақ аймақтың зияткерлік орталығына айналуға тиіс.