Алматыда үш мектептің маңына жаңа жасанды жол кедергілері орнатылды
Бұл туралы 2026 жылғы 20 қарашада Алматы қаласының Жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар көлігі басқармасы хабарлады. Басқарма мәліметінше, қалада мектептер, ауруханалар және басқа да әлеуметтік маңызы бар нысандар маңында жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстары жүріп жатыр.
Мамандардың айтуынша, жалпақ кедергілер жүргізушілерге алыстан жақсы көрінеді. Олар көлік қозғалысы қарқынды учаскелердегі жүктемеге төтеп береді әрі жүргізушілерді жылдамдықты азайтуға мәжбүр етеді.
Сондай-ақ Жұбанов көшесіндегі екі жаяу жүргіншілер өткеліне жарық орнатылып жатыр.
Бұған дейін алматылықтарға Алма-Арасан көшесінде көлік қозғалысы уақытша шектелетіні ескертілген еді. 2026 жылғы 23 қарашадан бастап көшенің экобекеттен "Нұрбота" дүкеніне дейінгі бөлігінде бір ай бойы қозғалыс шектеледі.