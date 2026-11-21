"Қазгидромет" Алматы, Астана және тағы бірнеше қала тұрғындарына ескерту жасады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
21 қарашада Қазақстанның бірнеше қаласында ауаның ластану деңгейі жоғарылауы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" мәліметінше, 2026 жылғы 21 қарашада Көкшетау, Павлодар, Астана, Алматы, Жезқазған, Теміртау, Қарағанды, Балқаш, Талдықорған, Өскемен, Семей қалаларында, сондай-ақ түнде Атырауда қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – желсіздік, баяу жел, тұман, температуралық инверсия сияқты қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың үйлесуі.
Мұндай жағдайлар зиянды (ластаушы) заттардың атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында жиналуына ықпал етеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript