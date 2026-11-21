Словакияда Қазақстанның төрт азаматы ұсталды – СІМ
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан Сыртқы істер министрлігі Словакия Республикасында төрт қазақстандықтың ұсталғанын растады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство бұл ақпаратты растап, Словакия Республикасында Қазақстанның төрт азаматы ұсталғанынан хабардар екенін мәлімдеді.
"Азаматтарға консулдық-құқықтық көмек көрсетіліп жатыр, туыстарымен байланыс орнатылды", – делінген ҚР СІМ хабарламасында.
Министрлік жағдайды бақылауда ұстап отыр.
Ведомство қазақстандықтардың не себепті ұсталғанын нақтыламады.
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