Жаңбыр, қар және көктайғақ: синоптиктер 24–26 қарашаға болжам жасады
Фото: Zakon.kz
Алдағы үш күнде Қазақстанның кей өңірлерінде жауын-шашын мол түседі. Ал 26 қарашаға қарай елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында күн қайта жылынып, ауа температурасы +25°C-қа дейін көтеріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК-ның 2026 жылғы 24–26 қарашаға арналған ауа райы болжамында айтылған.
"Алдағы күндері Қазақстан аумағы арқылы солтүстік-батыстан бірнеше циклон бірінен соң бірі өтеді. Соның әсерінен ел аумағының басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болып, жаңбыр мен қар жауады. 24 қарашада еліміздің шығысы мен оңтүстік-шығысының кей аудандарында қатты жауын-шашын күтіледі. Солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде көктайғақ болады. Ел аумағында жел күшейіп, тұман түседі", – деп хабарлады "Қазгидромет".
Синоптиктердің болжамынша, елдің басым бөлігінде ауа температурасы айтарлықтай өзгермейді.
"Тек республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында 26 қарашаға қарай күндіз ауа температурасы +15…+25°C-қа дейін көтеріледі", – деп мәлімдеді "Қазгидрометтің" баспасөз қызметі.
Бұған дейін "Қазгидромет" 2026 жылғы 23 қарашаға дауылды ескерту жариялаған еді. Синоптиктер Астана мен Шымкентте, сондай-ақ еліміздің барлық 17 облысында қауіпті ауа райы құбылыстары күтілетінін ескертті.
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