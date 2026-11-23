Жамбыл облысында үш күнде іздеуде жүрген 16 адам ұсталды
Үш күнге созылған іс-шара барысында полиция қызметкерлері құқық бұзушылықтардың алдын алып, қоғамдық және жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған кешенді жұмыстар жүргізді.
Нәтижесінде 1571 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде көлікті мас күйінде басқарудың – 24, қарсы қозғалыс жолағына шығудың – 21, көлік жүргізу құқығынан айырылғанына қарамастан рөлге отырудың 21 дерегі тіркелді.
Бұдан бөлек, 468 азамат тіркеусіз тұрғаны немесе жеке басын куәландыратын құжаттары болмағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдік ішкен тағы 150 адам жазаланды.
Көші-қон заңнамасының сақталуы да назардан тыс қалмады. Полиция шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдар жасаған 71 құқық бұзушылықты анықтады. Тексеру нәтижесінде 31 шетел азаматы Қазақстаннан шығарылды.
Полиция қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құқықтық тәртіпті нығайту және құқық бұзушылықтарға мүлдем төзбеушілік қағидатын қалыптастыру жұмыстарын жалғастырады.