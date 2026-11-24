Қазақстан 2027 жылдың соңына дейін 3G-ден толық бас тартуды жоспарлап отыр
Фото: pexels
2026 жылғы 24 қарашада Үкімет отырысында Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев Қазақстанда 3G желісі қашан өшірілетінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Министрдің мәліметінше, қазір Қазақстандағы ауылдардың 84%-ында мобильді интернет бар. Елде базалық станцияларды жаңғыртып, 3G-ден 4G-ге көшіру жұмыстары жүріп жатыр. Сонымен қатар қалалар мен ауылдарда 5G желісінің қамту аумағы кеңейіп келеді.
"2027 жылдың соңына дейін 3G-ден толық бас тартуды жоспарлап отырмыз. Сол уақытқа дейін 4G желісі 5 291 ауылды, ал 5G желісі 70 қала мен 300 ауылды қамтуға тиіс. Елдегі ауылдардың 92%-ында мобильді интернет қолжетімді болады. Әкімдіктер базалық станциялар орнатуға жер телімдерін уақытылы бөліп, сол учаскелерге электр желісін тартуы қажет. Бұл операторларға ұялы байланыстың қамту аумағын тезірек кеңейтуге мүмкіндік береді", – деді Жаслан Мәдиев.
Оның айтуынша, республикалық және облыстық маңызы бар автожолдардың 40 мың шақырымын әлі де ұялы байланыспен қамту қажет.
"Ол үшін 500-ден астам антенна-діңгек құрылысын салу керек. Әзірге жұмыс баяу жүріп жатыр. Жобаның инвесторы "Транстелеком" құрылыс қарқынын жеделдетіп, нысандарды 2027 жылдың соңына дейін пайдалануға беруі қажет", – деді министр.
Бұған дейін Жаслан Мәдиев үш жылда телекоммуникация саласына салынатын инвестиция көлемі 1,3 трлн теңгеден асатынын хабарлаған еді.
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