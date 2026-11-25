Қар неге үнемі ақ болмайды: "Қазгидромет" ауа райы туралы мифтерді жоққа шығарды
Миф: Қыста қар жаумаса, көктемде міндетті түрде құрғақшылық болады
"Қазгидромет" мамандарының айтуынша, қыста қар жамылғысының болмауы көктемде міндетті түрде құрғақшылық болады дегенді білдірмейді.
Ылғал қоры көктемгі жауын-шашын мөлшеріне, ауа температурасына және басқа да климаттық факторларға байланысты қалыптасады.
Дерек: Жел неғұрлым күшті болса, ауа соғұрлым суық сезіледі
Мамандар желдің адам ағзасынан жылу бөлінуін күшейтетінін растады. Сондықтан желді ауа райында адамға даладағы температура термометр көрсеткішінен әлдеқайда төмен болып сезілуі мүмкін.
Миф: Термометр көрсеткіші әрдайым адам сезінетін ауа температурасына сәйкес келеді
"Қазгидромет" мәліметінше, адамның сезінуі бойынша ауа температурасы нақты температурадан өзгеше болуы мүмкін.
Оған желдің жылдамдығы, ауаның ылғалдылығы, күн сәулесі және басқа да факторлар әсер етеді.
Дерек: Бұлттардың салмағы әртүрлі болады
Синоптиктер бұлттардың өте ұсақ су тамшылары мен мұз кристалдарынан тұратынын атап өтті.
Сырт көзге жеңіл болып көрінгенімен, бір бұлттың құрамындағы судың массасы жүздеген тоннаға, тіпті одан да көп мөлшерге жетуі мүмкін.
Миф: Қар әрдайым ақ түсті болады
"Қазгидромет" мамандары бұл пікірмен келіспейді. Олардың айтуынша, табиғатта қар қызғылт, қызғылт-қызыл, тіпті жасылдау түске де енуі мүмкін.
Бұл қар құрамында микроскопиялық балдырлар мен басқа да қоспалардың болуына байланысты.
Бұған дейін "Қазгидромет" мамандары циклонның әсерінен Қазақстанда жаңбыр аралас қар жауып, көктайғақ болатынын хабарлаған еді.