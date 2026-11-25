Бірге тұрған әйелін аса қатыгездікпен өлтірген қазақстандықтың жаза мерзімі ұзартылды
Фото: pexels
Ұлытау облысы прокуратурасының ұстанымы аса қатыгездікпен жасалған адам өлтіру қылмысы үшін тағайындалған жазаны қатаңдатуға ықпал етті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның мәліметінше, бірге тұрған әйелін өлтіргені үшін сотталған ер адамның бас бостандығынан айыру мерзімі ұзартылды.
"Ұлытау облысының прокуратурасы бірге тұрған әйелін өлтіргені үшін сотталған Жәйрем кентінің тұрғынына тағайындалған жазаны қатаңдатуға қол жеткізді. Сотталған адамның әрекетін ҚР Қылмыстық кодексінің 99-бабының 1-бөлігі бойынша бастапқы саралаумен келіспеген прокурор апелляциялық наразылық келтіріп, қылмысты аса қатыгездікпен жасалған адам өлтіру ретінде саралау қажеттігін алға тартты. Апелляциялық сатыдағы сот прокурордың уәждерімен келісіп, сотталған адамның әрекетін Қылмыстық кодекстің 99-бабы 2-бөлігінің 5) тармағы бойынша қайта саралады. Нәтижесінде оның бас бостандығынан айыру мерзімі 13 жылдан 17 жылға дейін ұзартылды", – деп мәлімдеді прокуратура сәрсенбі күні.
Сот актісі заңды күшіне енді.
Бұған дейін, 2026 жылғы 21 қарашада Қазақстанда ауыр қылмысты алдын ала жоспарлап, оның ізін жасыруға тырысқан мектеп оқушысы туралы жазған едік.
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