Тұмау мен ЖРВИ: Қазақстанда мектептер мен балабақшаларда жаңа жылдық ертеңгіліктер өткізуге шектеу қойыла ма
Фото: pexels
ДСМ Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы, ҚР Бас мемлекеттік санитариялық дәрігері Сархат Бейсенова ОКҚ-да өткен брифингте мектептер мен балабақшаларда балаларға арналған бұқаралық іс-шараларды өткізуге қандай жағдайда шектеу қойылуы мүмкін екенін айтты.
Журналистер Қазақстанда тұмау мен жіті респираторлық вирустық инфекциялардың (ЖРВИ) таралу шегі желтоқсан айының соңына сәйкес келеді деп болжанып отырғанын атап өтті. Осыған байланысты олар мектептер мен балабақшаларда жаңа жылдық ертеңгіліктер өткізуге шектеу қойылуы мүмкін бе деп сұрады.
"Қазіргі уақытта мектептер мен балабақшаларда жаңа жылдық мерекелік іс-шараларды өткізуге шектеу қоюға негіз жоқ. Елдегі эпидемиологиялық жағдай маусымдық деңгейге сәйкес келеді. Оның үстіне, соңғы апталарда сырқаттанушылық көрсеткішінің аздап төмендегені байқалады. Дегенмен эпидемиологиялық жағдай нашарлап, сырқаттанушылық көрсеткіші артқан жағдайда шектеу шаралары енгізілуі мүмкін", – деді Сархат Бейсенова.
Бұған дейін, 2026 жылғы 24 қарашада Денсаулық сақтау министрлігі тұмау мен ЖРВИ жұқтыру қаупін қалай азайтуға болатынын түсіндірген еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript