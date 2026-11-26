Астана мен Ақмола облысында кешке қарай көктайғақ болады
Фото: Zakon.kz
Бүгін Астана қаласы мен Ақмола облысында күндіз ауа температурасы нөлден жоғары болып, жаңбыр жауды. Алайда кешке қарай күн суытып, жолдарда көктайғақ болуы мүмкін. Осыған байланысты "ҚазАвтоЖол" республикалық маңызы бар автожолдарға шығатын жүргізушілерді сақ болуға шақырды.
Ұлттық компания өкілдері көлігінде қысқы дөңгелек жоқ жүргізушілерге қала сыртына шықпауға кеңес берді.
Сондай-ақ жол жағдайына қарай жылдамдықты төмендетіп, қауіпсіз арақашықтық сақтау, күрт тежелуден, жолақты оқыс ауыстырудан және орынсыз басып озудан аулақ болу қажеттігін ескертті.
Әсіресе көпірлерде, жол өткелдерінде, өрлер мен еңістерде мұз қату қаупі жоғары. Сондықтан жолға шығар алдында ауа райы болжамы мен бағыттағы жол жағдайын тексеру ұсынылды.
Республикалық маңызы бар автожолдардың жай-күйі туралы ақпаратты тәулік бойы жұмыс істейтін 1403 байланыс орталығынан білуге болады.
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