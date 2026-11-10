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10 қарашада Қазақстанның тоғыз облысында қар мен қар аралас жаңбыр жауады

10 қарашада Қазақстанның тоғыз облысында қар мен қар аралас жаңбыр жауады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 09:06 Сурет: Telegram/qazavtojol
Бүгін, 2026 жылғы 10 қарашада, Қазақстанның тоғыз облысында қар мен қар аралас жаңбыр жауады деп күтіледі. Осыған байланысты "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы жүргізушілерді тасжолдарда сақ болуға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Компанияның баспасөз қызметі таратқан жол болжамына сәйкес, сейсенбі күні Ақтөбе, Павлодар, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Абай және Ұлытау облыстарында жауын-шашын күтіледі.

"Республикалық маңызы бар автожолдардың кейбір учаскелерінде көріну қашықтығы қысқарып, жолдың беті тайғақ болуы мүмкін", – деп ескертті ұлттық компания.

"ҚазАвтоЖол" жүргізушілерге мынадай кеңес берді:

  • - Ауа райын ескеріңіз.
  • - Алдыңыздағы көлікпен қауіпсіз арақашықтық сақтаңыз.
  • - Жылдамдықты жол жағдайына қарай таңдаңыз.
  • - Көлікпен күрт маневр жасаудан сақтаныңыз.


"Республикалық маңызы бар автожолдардың жай-күйі туралы соңғы ақпаратты тәулік бойы 1403 нөміріне хабарласып білуге болады", – деп қосты компания өкілдері.

Бұған дейін "Қазгидромет" 10 қарашаға Қазақстанның 17 облысында дауылды ескерту жариялаған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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