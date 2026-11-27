Бас прокуратура мәслихат сайлауы қарсаңында мәлімдеме жасады
Бас прокуратураның мәліметінше, 27 қарашадағы жағдай бойынша прокуратура органдары сайлау заңнамасын бұзудың 13 дерегін анықтаған. Соның жетеуі үгіт жүргізуге тыйым салынған кезеңде сайлауалды үгіт жүргізуге қатысты. Кінәлілердің барлығы әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
"Осыған байланысты Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Конституциялық заңының (бұдан әрі – Конституциялық заң)27-бабы 2-тармағына сәйкес сайлау алдындағы үгіт кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған кезден басталып, сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталатынына назар аударамыз", – деп жазылған ресми ақпаратта.
Яғни, сайлау алдындағы үгіт жүргізу 2026 жылғы 28 қарашада, сағат 00:00-де аяқталады.
Конституциялық заңның 32-бабына сәйкес дауыс беру күні және оның алдындағы күні, яғни 2026 жылғы 28 және 29 қарашада кез келген сайлау алдындағы үгітке тыйым салынады.
Бұл ретте сайлау комиссияларының үй-жайларынан және дауыс беруге арналған үй-жайлардан тыс бұрын ілінген баспа үгіт материалдарын бұрынғы орындарында сақтауға болады.
Сол сияқты Интернет желісінде бұрын орналастырылған үгіт материалдарын да бұрынғы орындарында сақтауға болады. Сонымен бірге, бұрын орналастырылған үгіт материалдарын интернет-ресурстардың басты беттеріне шығаруға жол берілмейді.
Сондай-ақ толтырылған бюллетеньді фото- және (немесе) бейнетүсірілімге түсіруге және оны дауыс беру күні таратуға тыйым салынады (Конституциялық заңның 27-бабы 4-тармағының 4) тармақшасы).
"Заңның осы нормалары сақталмаған жағдайда үгіт жүргізуге тыйым салынған кезеңде оны жүргізгені үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 102-бабы бойынша әкімшілік жауаптылық туындайды (жеке тұлғаларға – 15, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – 20, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – 25, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – 35 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады)." Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары Ерлан Өтегенов
Сонымен қатар Конституциялық заңның 28-бабы 9-тармағына сәйкес қоғамдық пікірге сауал салу нәтижелерін, сайлау нәтижелерінің болжамдарын, сайлауға байланысты өзге де зерттеулерді, кандидаттарды не саяси партияларды қолдап дауыс беру нәтижелерін дауыс берілетін күннің алдындағы бес күн ішінде және дауыс берілетін күні бұқаралық ақпарат құралдарында, онлайн-платформаларда жариялауға жол берілмейтінін түсіндіреміз.
Сондай-ақ сайлау күні дауыс беруге арналған үй-жайда немесе пунктте қоғамдық пікірді сұрауға тыйым салынады.
"Көрсетілген құқықтық талаптарды бұзу Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 120-бабының 2-бөлігі бойынша әкімшілік жауаптылыққа әкеп соғады (жеке тұлғаларға – 10, заңды тұлғаларға – 25 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады)." Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары Ерлан Өтегенов
Бұдан басқа, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы" Заңының ережелерін қатаң сақтау қажеттігін қосымша еске саламыз, оған сәйкес жиналыстарды, митингілерді және пикеттерді ұйымдастыру және өткізу үшін хабарлама жасау тәртібі, ал демонстрациялар мен шерулер үшін келісу тәртібі белгіленген.
"Жоғарыда көрсетілген белгіленген тәртіпті бұза отырып, өткізілетін бейбіт жиналыстарды ұйымдастырғаны және оларға қатысқаны үшін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 488-бабы бойынша жауаптылық көзделген."Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары Ерлан Өтегенов
Егер бұл әрекеттер азаматтардың, ұйымдардың, қоғамның немесе мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделеріне елеулі зиян келтірумен ұштасса, қылмыстық жауаптылық туындайды (ҚК-нің 400-бабы).
"Сондай-ақ масс-медиада жалған ақпарат пен құқыққа қайшы контентті таратуға жол берілмейтініне назар аударамыз, өйткені мұндай әрекеттер үшін олардың қауіптілік дәрежесіне және келтірілген зиянға қарай Қылмыстық кодекстің 274-бабы бойынша қылмыстық жауаптылық та, Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 456-2-бабы бойынша әкімшілік жаза көзделген." Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары Ерлан Өтегенов
Жоғарыда баяндалғандардың негізінде, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы заңдылық пен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтардың алдын алу, сондай-ақ адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында сайлау процесінің барлық қатысушыларын жоғарыда көрсетілген заңнамалық талаптарды қатаң сақтауға, құқыққа қайшы әрекеттердің алдын алуға және оларды жасаудан тартынуға шақырады, – деп жазылған ресми ақпаратта.
2026 жылғы 12 қазанда Қасым-Жомарт Тоқаев барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы жарлыққа қол қойды.
Алдағы сайлауда 228 мәслихатқа барлығы 3 447 депутат сайлау жоспарланып отыр. Оның ішінде облыстық мәслихаттарға 668, қалалық мәслихаттарға 626, аудандық мәслихаттарға 2 153 мандат тиесілі.