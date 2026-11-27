Қазақстанда 20 градусқа дейін аяз болып, қалың қар жауады, боран соғады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алдағы сенбі мен жексенбіде және келесі аптаның басында Қазақстанда күн райы күрт бұзылады. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК-ның 2026 жылғы 28–30 қарашаға арналған болжамында айтылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Синоптиктердің мәліметінше, алдағы күндері ел аумағындағы ауа райына атмосфералық фронттар әсер етеді.
"Осыған байланысты ауа райы құбылмалы болады. Жаңбыр мен қар жауып, тұман түседі, көктайғақ болады. Жел күшейіп, боран соғады. 30 қарашада Қазақстанның шығысында қалың қар жауады, ал оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында жауын-шашын мол болады (жаңбыр, қар)", – деп хабарлады "Қазгидрометтің" баспасөз қызметі.
Ауа температурасы біртіндеп төмендейді.
Болжам бойынша, 30 қарашаға қараған түні:
- батыста 5–12 градус аяз болады;
- солтүстік-батыста, солтүстікте және орталықта 10–18 градус аяз болады;
- шығыста 7–12 градус, ал осы өңірдің таулы аудандарында 15–20 градус аяз болады.
"Елдің қалған аумағында ауа температурасы айтарлықтай өзгермейді", – делінген "Қазгидромет" хабарламасында.
Қыстың басталуына санаулы күн қалды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript