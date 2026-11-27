Жамбыл облысында прокурорлар қайталама қылмыстың алдын алу бойынша форум өткізді
Іс-шара телекөпір форматында өтіп, сотталғандар, пробация қызметінің есебінде тұрған, шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған және әкімшілік қадағалаудағы 500-ден астам адамды қамтыды.
Форумға прокуратура, облыс әкімдігі, полиция және қылмыстық-атқару жүйесі департаменттерінің өкілдері, сондай-ақ Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің өңірлік өкілі қатысты.
2026 жылдың 11 айының қорытындысы бойынша пробация қызметінің есебінде тұрған адамдар арасында қайталама қылмыс 31%-ға (42-ден 29-ға) төмендегені, аса ауыр қылмыстардың тіркелмегені атап өтілді.
Тұрақты жұмысқа орналасқан адамдардың саны 67,5%-ға (593-тен 993-ке) артқан.
Аталған көрсеткіштер қабылданып жатқан профилактикалық шаралар мен ведомствоаралық өзара іс-қимылдың нәтижелілігін көрсетеді.
Форум барысында қатысушыларға олардың құқықтары мен міндеттері, белгіленген талаптарды сақтамаудың құқықтық салдары, сондай-ақ құқықтарын қорғау және құқықтық көмек алу тетіктері түсіндірілді.
Сотталғандарды қоғамға қайта бейімдеу, жұмысқа орналастыру, кәсіптік оқыту және әлеуметтік қолдау көрсету мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Ашық диалог форматында қатысушылар өздерін толғандырған сұрақтарға жауап алды.
Мемлекет тарапынан қолдау шаралары қарастырылғанымен, заң талаптарын сақтау және құқыққа қайшы әрекеттерден бас тарту әр адамның жеке жауапкершілігі екені атап өтілді.
Мұндай іс-шаралар құқықтық мәдениетті нығайтуға, қайталама қылмыстың алдын алуға және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге ықпал етеді.