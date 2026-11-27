29 жыл бойы іздеуде жүрген қазақстандық Ресейде ұсталды
Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, 4 қарашада Семей қаласында Қытайға бағыт алған жүк пойыздарынан мыс концентратын ұрлады деген күдікпен 45 жастағы ер адам ұсталды. Оның келтірген залалы 6 млн теңгеден асады.
20 қарашада Алматыда Абай облысының полиция қызметкерлері 2020 жылғы қаңтарда Семей тұрғынынан күш қолданып, 1 млн АҚШ долларын бопсалады деген күдікпен 40 жастағы ер адамды қолға түсірді.
Іздеу жұмыстары Қазақстан аумағымен шектелмейді. Шетелдік құқық қорғау органдарымен бірлескен жұмыстың нәтижесінде жыл басынан бері басқа мемлекеттерде 149 адам ұсталған.
"22 қарашада Санкт-Петербургте 1997 жылы Орал қаласында қарулы қарақшылық шабуыл жасады деген күдікке ілінген Қазақстанның 62 жастағы азаматы ұсталды. Қолда бар деректерге сәйкес, ол кейін сотталған сыбайласымен бірге тұрғын үйге кіріп, күш қолдану арқылы жәбірленушінің мүлкін иемденген.
20 қарашада Ташкентте Қарағанды қаласында қарақшылық шабуыл жасады деген күдікпен 2025 жылдың қазан айынан бері іздеуде жүрген Қазақстанның 40 жастағы азаматы ұсталды. Келтірілген залал 4 млн 350 мың теңгені құрады", – деді ІІМ криминалдық полиция департаментінің өкілі Бекзат Кемал.
Министрлік өкілінің айтуынша, полиция қылмыстың қашан жасалғанына және күдіктінің қай жерде жүргеніне қарамастан, іздестіру жұмыстарын жалғастырады.