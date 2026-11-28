28 қарашадағы Астана мен Алматы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттерінде АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің сатып алу және сату бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 28 қарашадағы жағдай бойынша, ҚР Ұлттық банкінде валюта бағамы мынадай:
- АҚШ доллары – 458,22 теңге;
- Еуро – 503,03 теңге;
- Ресей рублі – 5,58 теңге;
- Қытай юані – 68,77 теңге.
Шетел валютасының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
АҚШ доллары:
Сатып алу – 453 теңге;
Сату – 460 теңге.
Еуро:
Сатып алу – 496 теңге;
Сату – 506 теңге.
Рубль:
Сатып алу – 5,2 теңге;
Сату – 5,4 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:
Сатып алу – 457,62 теңге;
Сату – 459,75 теңге.
Еуро:
Сатып алу – 499,86 теңге;
Сату – 504,2 теңге.
Рубль:
Сатып алу – 5,25 теңге;
Сату – 5,36 теңге.
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