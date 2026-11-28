Алматы, Шымкент және тағы екі қала тұрғындарына ауа сапасына қатысты ескерту жасалды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 29 қарашада Қазақстанның төрт қаласында ауа ластануы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" болжамына сәйкес, жексенбі күні Алматы, Шымкент, Түркістан қалаларында, сондай-ақ түнде Атырауда атмосферада ластаушы заттардың жиналуына ықпал ететін метеорологиялық жағдай қалыптасады.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, баяу жел, тұман, температуралық инверсия) жиынтығы.
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