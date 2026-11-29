Тамирлан Тілеулес Гран-при сериясының финалындағы алғашқы жекпе-жегінде әлем чемпионына жол берді
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық таеквондошы Тамирлан Тілеулес Астанада өтіп жатқан Гран-при сериясының финалында алғашқы жекпе-жегін өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз 58 келіге дейінгі салмақта 2025 жылғы әлем чемпионы, ирандық Аболфазл Зандимен күш сынасты.
Екі раундтың қорытындысы бойынша Иран өкілі 2:0 есебімен жеңіске жетті.
Айта кетейік, қос таеквондошы бұған дейін 2026 жылғы Азия ойындарының ширек финалында кездескен болатын. Сол жекпе-жекте Тамирлан Тілеулес жеңіске жетіп, нәтижесінде Азия ойындарының чемпионы атанған еді.
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