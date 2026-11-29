Мәслихат сайлауы: қазақстандықтардың 12,31%-ы дауыс берді
Фото: Zakon.kz
Республика бойынша сағат 10:00–де тізімге енгізілген сайлаушылардың 12,31% дауыс берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың аумақтық сайлау комиссиялары ұсынған ақпараттарға сәйкес өңірлерде сайлаушылардың дауыс беруі туралы алдын ала деректер:
- Астана қаласы – 9,93%
- Абай облысы – 12,56%
- Ақмола облысы – 12,04%
- Ақтөбе облысы – 16,49%
- Алматы облысы – 13,53%
- Атырау облысы – 11,86%
- Батыс Қазақстан облысы – 11,85%
- Жамбыл облысы – 12,83%
- Жетісу облысы – 14,24%
- Қарағанды облысы – 14,01%
- Қостанай облысы – 9,75%
- Қызылорда облысы – 16,33%
- Маңғыстау облысы – 13,02%
- Павлодар облысы – 10,91%
- Солтүстік Қазақстан облысы – 10,82%
- Түркістан облысы – 15,32%
- Ұлытау облысы – 12,97%
- Шығыс Қазақстан облысы – 14,37%
- Алматы қаласы – 6,41%
- Шымкент қаласы – 12,67%
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы басталғанын хабарлаған едік.
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