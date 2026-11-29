29 қарашада Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қанша
Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта – АҚШ доллары, еуро және рубль бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 29 қарашадағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы төмендегідей:
- АҚШ доллары – 458,22 теңге;
- Еуро – 503,03 теңге;
- Рубль – 5,58 теңге;
- Қытай юані – 68,77 теңге.
Шетел валюталарының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
Доллар бағамы:
Сатып алу – 453 теңге, сату – 460 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 496 теңге, сату – 506 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 5,2 теңге, сату – 5,4 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
Сатып алу – 456,8 теңге, сату – 458,79 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 499,77 теңге, сату – 503,98 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 5,24 теңге, сату – 5,35 теңге.
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