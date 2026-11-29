Мәслихат депутаттары сайлауында қазақстандықтардың 45,46%-ы дауыс берді
Сурет: Zakon.kz
29 қарашада сағат 14:00-дегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттарын сайлауда тізімге енгізілген сайлаушылардың 45,46%-ы дауыс берді. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясы хабарлады.
Өңірлер бойынша сайлаушылардың дауыс беру көрсеткіші мынадай:
- Астана қаласы – 33,27%
- Абай облысы – 51,82%
- Ақмола облысы – 49,14%
- Ақтөбе облысы – 54,17%
- Алматы облысы – 51,36%
- Атырау облысы – 46,71%
- Батыс Қазақстан облысы – 46,12%
- Жамбыл облысы – 48,05%
- Жетісу облысы – 58,35%
- Қарағанды облысы – 44,76%
- Қостанай облысы – 46,21%
- Қызылорда облысы – 56,38%
- Маңғыстау облысы – 47,51%
- Павлодар облысы – 46,83%
- Солтүстік Қазақстан облысы – 43,74%
- Түркістан облысы – 56,91%
- Ұлытау облысы – 43,63%
- Шығыс Қазақстан облысы – 54,46%
- Алматы қаласы – 25,72%
- Шымкент қаласы – 32,74%
Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, бұл – астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың аумақтық сайлау комиссиялары ұсынған алдын ала деректер.
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