Тоқаев мәслихат депутаттары сайлауында дауыс берді
Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мәслихат депутаттары сайлауында дауыс берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың баспасөз қызметінің мәліметіншем Мемлекет басшысы Тәуелсіздік сарайында орналасқан №520 сайлау учаскесіне барып, Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс сайлауында дауыс берді.
Еске салайық, 29 қарашада Қазақстанда барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы өтіп жатыр.
29 қарашада сағат 14:00-дегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттарын сайлауда тізімге енгізілген сайлаушылардың 45,46%-ы дауыс берді.
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