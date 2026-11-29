Бектенов мәслихат депутаттары сайлауында дауыс берді
Сурет: Үкіметтің баспасөз қызметі
Премьер-министр Олжас Бектенов мәслихат депутаттары сайлауында дауыс берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектенов мәслихат депутаттары сайлауына қатысып, дауыс берді.
Еске салайық, 29 қарашада Қазақстанда барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы өтіп жатыр.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мәслихаттар депутаттары сайлауында дауыс берді.
29 қарашада сағат 14:00-дегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттарын сайлауда тізімге енгізілген сайлаушылардың 45,46%-ы дауыс берді.
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