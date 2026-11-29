Ерлан Қарин мәслихат депутаттарының сайлауында дауыс берді
Сурет: akorda.kz
Вице-президент Ерлан Қарин мәслихат депутаттарының сайлауында дауыс берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың хабарлауынша, Ерлан Қарин Астана қаласындағы Қ.Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында орналасқан №503 сайлау учаскесіне барып, мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауында дауыс берді.
Еске салайық, бұған дейін сағат 16:00-дегі жағдай бойынша сайлаушылардың 53,86%-ы дауыс бергенін хабарлаған едік.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіздік сарайында орналасқан №520 сайлау учаскесіне барып, Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс сайлауында дауыс берді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript